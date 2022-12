Preoccupazione dai tecnici dell'osservatorio vesuviano. La mappa con i punti rossi che spaventa i geologi: "Aumento rischio eventi franosi".

L'altra notte tre scosse sopra il magnitudo due hanno svegliato dal sonno tanti cittadini flegrei. La profondità di circa due chilometri degli eventi sismici ha prodotto un forte boato, un fenomeno tipico dei Campi flegrei. Non ci sono particolari preoccupazioni però, perché nonostante il livello del suolo si stia alzando più velocemente rispetto a qualche mese fa, l'energia sprigionata resta invariata.

Ma all'Osservatorio vesuviano guardano con molta attenzione anche a ciò che è accaduto a Casamicciola, dove dopo la frana gli uomini dell'Ingv hanno immediatamente avviato i loro rilievi geologici. Il direttore Mauro Di Vito ci spiega come non ci siano relazioni tra eventi sismici e la frana ma ci dice anche come ora il territorio sia diventato ancora più fragile, con un aumento del rischio di futuri eventi franosi.