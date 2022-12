Ischia, la montagna "ferita" nel video del drone dall'alto. Lo squarcio nella nebbia

Le immagini della frana staccatasi dal Monte Epomeo e discesa su Casamicciola Terme vista dal drone questa mattina. Allerta arancione dalla mezzanotte di ieri sull'isola di Ischia: la protezione civile della Campania ha richiamato i sindaci "alla massima attenzione, soprattutto sulle aree già colpite dal maltempo dei giorni scorsi". Ed a causa delle condizioni meteo del mare, oggi cancellate diverse corse dei mezzi veloci per Ischia Porto e Forio e alcune delle navi traghetto sulla Pozzuoli-Procida.

Ieri sera alcune zone comprese tra Casamicciola e Ischia sono state evacuate per l'allerta, ma la pioggia caduta nelle ore notturne è stata contenuta e non si sono quindi registrati ulteriori smottamenti o criticità di sorta nelle zone già colpite dall'alluvione dello scorso 26 novembre.

Quasi tutti gli abitanti dell'isola che vivono nella zona rossa di Casamicciola hanno lasciato le loro abitazioni trascorrendo la notte da amici o parenti oppure nelle strutture ricettive riaperte, in collaborazione con l'associazione isolana degli albergatori: ospitano già gli sfollati ed hanno accolto anche alcune delle 90 persone allontanate dalle loro case ieri sera nella zona di Monte Vezzi, colpita da una grave frana nel 2006 e considerata a forte rischio idrogeologico.

Intanto si terranno oggi i funerali di altre sette vittime dell'ultima alluvione: la cerimonia funebre per la famiglia Monti e per Nikolinka Blagova ad Ischia Porto, mentre nel pomeriggio a Lacco Ameno sono in programma le esequie di Mariateresa Arcamone, l'ultima ad essere ritrovata dai soccorritori.