Affonda una nave da guerra in Thailandia, si cerca di salvare l'equipaggio

Una nave della marina thailandese è affondata nel Golfo di Thailandia e navi ed elicotteri stanno lavorando per salvare i marinai finiti in mare. La marina ha detto che 75 marinai sono stati salvati e 31 erano ancora in acqua. La corvetta HTMS Sukhothai è affondata domenica notte dopo che forti venti hanno mandato acqua di mare a bordo mettendo fuori uso l'impianto elettrico della nave.

La perdita di potenza ha permesso a più acqua di mare di fluire nella nave, facendola sbandare e affondare. La Royal Thai Navy ha inviato tre fregate e due elicotteri per assistere i naufraghi. Mentre la Thailandia settentrionale e centrale sta registrando le temperature più fredde dell'anno, l'estremo sud della Thailandia ha subito tempeste e inondazioni.