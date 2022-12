La Presidente Meloni ad Erbyl riceve dai militari il Tricolore firmato e una foto-mosaico

"I sacrifici che fate non sono ovviamente una cosa facile, lo avete fatto per scelta e quella scelta è una scelta d'amore. Questo dimostra che siete persone libere perché dice il filosofo Gustave Thibon che l'uomo non è libero nella misura in cui non dipende da niente e da nessuno, ma è libero nell'esatta misura in cui dipende da ciò che ama ed è schiavo nell'esatta misura in cui dipende da ciò che non può amare. I vostri sacrifici e le vostre rinunce dipendono da quello che amate, vi rendono liberi e rendono la vostra nazione libera". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in visita al contingente italiano a Erbyl, in Iraq.

Anche a loro la premier ha ribadito che "l'Italia è fiera" del lavoro dei suoi militari di stanza oltreconfine e che "la credibilità, la fierezza l'affidabilità che l'Italia può vantare nel mondo che la rendono rispettata e rispettabile, più ricca, camminano sulle vostre gambe sul vostro esempio e sui vostri sacrifici". "L'Italia vi deve dire grazie, deve dirvi che riconosce il vostro valore e che come la patria può contare su di voi spero che voi sappiate che voi potete contare sulla patria. Buon Natale a voi, alle vostre famiglie lontane: voi siete 4mila km, forse qualcosa di più, lontani da casa, ma casa vostra vi vede, sa quanto valete, sa quanto vi deve".

Il dono dei militari

Il Tricolore con le firme di tutti i militari e un mosaico che la ritrae in cui ogni tessera rappresenta il volto di un soldato del contingente italiano in Iraq. Sono i regali che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto nel corso della sua visita ai militari italiani di stanza a Erbyl, in Iraq. La premier, visibilmente commossa, si è poi schermita: "Dovrei essere più militare, più dignitosa". Prima di lasciare la base i militari si sono scattati dei selfie con la presidente del Consiglio. "Grazie per avermi fatto sentire in famiglia e per i doni, per il significato che hanno e che porto con me".