La propaganda russa prevede fame e distruzione per il futuro dell'Europa nello spot natalizio

RT, ex Russia Today, è canale televisivo satellitare russo diffuso a livello mondiale e finanziato direttamente dal Cremlino. Nello spot diffuso dall'emittente per le festività si descrive la situazione di una famiglia europea dal Natale 2021 fino al Natale 2022. La situazione è drammaticamente in peggioramento: Il Natale 2021 è abbastanza normale, in quello del 2022 manca la luce, il riscaldamento e la corrente elettrica è prodotta utilizzando un criceto che corre nella ruota. Nel 2023 mancano i vetri alle finestre e la famiglia è costretta a mangiare il criceto. Alla fine della clip campeggia ironicamente sullo schermo la scritta “Buon Natale ai non filo russi”.