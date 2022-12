La sparatoria sembra un videogioco, la velocità dei soldati di Kiev armati di mitragliatore

Una sparatoria raccontata da un video che sembra un videogioco: la velocità dei soldati di Kiev armati di mitragliatore all'interno di una abitazione distrutta.

Diventano sempre più virali i filmati girati dai militari ucraini sul fronte. Nelle immagini un gruppo di soldati armato fino ai denti gira riprese "in soggettiva", probabilmente catturate da una telecamera montata sull'elmetto: "Fine novembre, battaglia in prima persona dell'esercito ucraino nell'area di Bakhmut".

Secondo la Russia decisivo l'aiuto dell'occidente nella formazione delle truppe di Zelensky, che hanno fronteggiato numeri maggiori in termini di soldati sul campo, riuscendo spesso a rovesciare gli esiti del conflitto.

Il Pentagono ha annunciato che amplierà i programmi di addestramento forniti alle truppe ucraine, con l'intenzione di raddoppiare il numero di militari che seguono corsi speciali in Germania tenuti da istruttori americani. Lo riporta il New York Times, citando due funzionari dell'amministrazione Biden, secondo cui il nuovo programma approvato dal presidente americano consentirà di addestrare un battaglione ucraino - da 600 a 800 soldati circa - ogni mese a partire dall'inizio del prossimo anno.

Il Times fa notare che si tratta di un notevole aumento del numero complessivo di militari che gli Stati Uniti addestrano all'estero - ora sono in media circa 300 soldati al mese - ma la novità sarà anche nel tipo di addestramento. Indirettamente, la decisione di Washington conferma che gli Usa si aspettano che la guerra in Ucraina sarà ancora lunga.

Dall'invasione russa del 24 febbraio, gli Stati Uniti hanno istruito 3.100 soldati ucraini, per lo più in piccoli gruppi, per l'utilizzo di armi specifiche come i sistemi di artiglieria. Secondo le statistiche del Dipartimento della Difesa Usa, il Pentagono ha addestrato 610 soldati ucraini all'uso dei celebri sistemi HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Questi sono stati utilizzati per colpire obiettivi molto dietro le linee, inclusi depositi di munizioni, posti di comando e ponti.