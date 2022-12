La spaventosa furia del fiume in Calabria: una cascata di fango

Forte maltempo sulla regione nella giornata di ieri. A seguito delle forti piogge sul territorio della provincia di Cosenza, compreso tra i comuni di Rossano, Corigliano e Schiavonea, il personale dei vigili del fuoco, ha eseguito diversi interventi per allagamenti e soccorso a persone rimaste bloccate nelle autovetture dalla pioggia. Per fronteggiare le varie richieste di intervento, oltre 20, il dispositivo di soccorso è stato implementato con il richiamo di ulteriori unità di personale in servizio straordinario.

Nel territorio del Comune di Vaccarizzo Albanese, in frazione Croce Maurizio, a causa di alcune frane e smottamenti, isolati 10 nuclei familiari, tratti in salvo grazie anche ai mezzi comunali che hanno liberato le strade dai detriti. Nel territorio crotonese, inoltre, sono stati oltre 40 gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto a causa delle strade allagate.

Diversi i comuni che a causa delle precipitazioni copiose hanno superato le soglie pluviometriche di attenzione soprattutto in provincia di Cosenza come Pietrapaola, Paludi, Mandatoriccio, Crosia, Cropalati, Caloveto, Calopezzati, Corigliano-Rossano,Bocchigliero. Superate le soglie anche a Petilia Policastro e Rocca di Neto, nel Crotonese.