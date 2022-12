La strage di foche nel Mar Caspio potrebbe essere stata causata da emissioni di gas naturale

Gli abitanti di Makhachkala sono scioccati dal numero di foche trovate morte sulla costa del Mar Caspio.

"In passato si potevano trovare una o due foche, ma mai così tante... Dovrebbe esserci un'inchiesta", dice Gadzhi Abdulabekov, 45 anni, a Reuters.

Negli ultimi giorni, nella regione russa del Daghestan, si sono arenati i corpi di almeno 2.500 foche del Mar Caspio, specie considerata in via di estinzione .

Sono iniziate le analisi per capire le cause della moria. Non sono stati trovati segni esterni che facciano pensare che gli animali siano rimasti impigliate in reti da pesca e non ci sono indizi di una morte violenta.

Esperti dell'Agenzia federale per la pesca della Federazione russa hanno ispezionato la costa e raccolto dati per le ricerche di laboratorio, che tuttavia fino a ieri non avevano evidenziato alcun agente inquinante. Secondo il Ministero per le Risorse Naturali la strage è comunque probabilmente dovuta a cause naturali.

Svetlana Radionova, dell'Agenzia di controllo delle risorse naturali Rosprirodnadzor, ha dichiarato alla televisione pubblica russa che la causa più probabile della morte delle foche del Mar Caspio è l’ipossia e ha aggiunto che gli scienziati stanno indagando se le emissioni di gas naturale nel Caspio possano essere responsabili del basso livello di ossigeno.

Il Mar Caspio possiede vaste riserve di gas naturale che vengono sempre più sfruttate. Radionova ha aggiunto che una simile moria di foche - circa 2.000 – era già stata registrata nel Daghestan e nel vicino Azerbaigian nel 2000.

Questa specie di foca è tra le più piccole al mondo e si trova esclusivamente nelle acque salmastre del Mar Caspio. Le foche del Caspio sono state inserite dall'Unione internazionale per la conservazione della natura nella lista delle specie a rischio estinzione nel 2008. Sono vittime vulnerabili di predatori come i lupi, ma secondo gli esperti i metalli pesanti presenti nel Mar Caspio e altri agenti inquinanti sono un pericolo molto più grave per questi piccoli mammiferi.

Un secolo fa si stimava che ci fossero 1,5 milioni di foche del Caspio, ma nel 2022 il numero era sceso a 70.000, secondo il Centro per la protezione ambientale locale.