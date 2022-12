La "strisciata" dei badge per i colleghi assenti, dipendente rientra con la busta della spesa

Durante l’orario di lavoro - secondo la Procura - alcuni dipendenti si assentavano per attività personali che nulla avevano a che fare con il servizio per effettuare le attività più disparate, quali fare shopping o andare dal parrucchiere se non addirittura per tornare a casa e rientrare sul luogo di lavoro solo per registrare l’uscita.

Nelle video registrazioni dei finanzieri titolari dell'inchiesta, si vedono dipendenti della Regione che strisciano i badge di altri colleghi, secondo il Tribunale di Tivoli "assenteisti". Un donna rientra al lavoro portando una busta della spesa.

Il Giudice per le indagini preliminari della cittadina laziale ha emesso misure cautelari del divieto di dimora nei confronti di 9 dipendenti dell’Ente regionale Parco Naturale dei Monti Lucretili.

Indagati per assenteismo, insieme ad altre 21 persone, tutti dipendenti della Regione, per le quali non sono state disposte misure cautelari.

Secondo il giudice “l’attività d’indagine ha permesso di ricostruire il fenomeno, allarmante, perché non solo rappresenta una frode del soggetto pubblico ma incide anche sulla quantità e qualità dei servizi offerti, in quanto - continua - quei servizi sono stati inficiati dall’assenza, di fatti, dei soggetti che avrebbero dovuto materialmente erogarli o che avrebbero dovuto garantirne la regolare e puntuale erogazione".

In particolare gli indagati, chiarisce il Gip, "hanno attestato la loro presenza fittizia sul posto di lavoro, ma nel mentre si trovavano in tutt’altro luogo”.