L’addio di Elton John: a Glastonbury l’ultimo concerto in Inghilterra

Non mancheranno le forti emozioni al Festival di Glastonbury la prossima estate. Elton John salirà sul Pyramid Stage per quello che è annunciato come il suo ultimo spettacolo in Gran Bretagna.

Il cantante di brani popolari come “Tiny Dancer”, "Rocket Man" e “Mona Lisas and Mad Hatters” sta per chiudere il lungo tour d’addio iniziato nel settembre del 2018 e interrotto dalla pandemia di Covid-19. "È con enorme piacere che vi comunico che l'unico e solo Elton John farà la sua prima apparizione in assoluto a Glastonbury, come ‘headliner’ sul Pyramid Stage la domenica sera del prossimo anno", ha annunciato venerdì l'organizzatrice Emily Eavis.

"Sarà l'ultimo spettacolo nel Regno Unito dell'ultimo tour di Elton, quindi chiuderemo il Festival e segneremo questo grande momento nella storia di entrambi con la madre di tutti gli addii". Non c’è modo più appropriato che congedarsi dai fan britannici ha dichiarato il cantante settantacinquenne, al secolo Reginald Kenneth Dwight.

Il primo grande successo di una carriera di oltre 50 anni che lo ha visto tenere più di 4.000 concerti in oltre 80 Paesi è stato "Your Song" nel 1970, lo stesso anno in cui si svolse il primo festival di Glastonbury, i cinque giorni di musica, arti performative e soprattutto proverbiale fango nella campagna del Somerset inglese.

Quella era l’epoca in cui i biglietti per il festival costavano una sterlina. All’epoca i fan che si radunavano per il fine settimana a Worthy Farm potevano bere gratis il latte della fattoria. A partire dagli anni Novanta, Glastonbury sarebbe poi diventato un appuntamento da non perdere e alla moda con tende di lusso per fan facoltosi e vip disposti a pagare cifre da capogiro per vivere l'esperienza di questa vera e propria istituzione dei festival rock.

Elton John ha concluso la tappa statunitense del suo tour d'addio con uno straordinario spettacolo al Dodger Stadium di Los Angeles a novembre (a cui si riferiscono le immagini del video) e si esibirà in Australia e Nuova Zelanda a gennaio prima di iniziare il tour britannico a marzo da Liverpool.