L'albergo è ridotto in cenere: attentato a Donetsk, gravemente ferito ex capo agenzia spaziale russa

Diffuso sui social ucraini il video di ciò che resta di un hotel a Donetsk (l'ex repubblica separatista ucraina, annessa dal referendum di Putin), dove si trovava Dmitry Rogozin, ex capo dell'agenzia spaziale russa Roscosmos - ed uno dei più noti esponenti del fronte nazionalista russo - rimasto ferito gravemente: "Una scheggia di metallo di 3 per 4 millimetri, è entrata sopra la scapola ed è rimasta nella sua colonna vertebrale".

Le raffiche di mortai "con un calibro di 155 millimetri" - di cui è ancora incerta la paternità - hanno praticamente disintegrato tutto l'edificio.

L'ipotesi di una spia russa che lavora per Kiev: Rogozin: "Qualcuno ha rivelato i dati sull'ubicazione mio hotel".

Il tutto è avvenuto in coincidenza con il viaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky negli Usa.

L'agenzia di stampa russa Ria Novosti, ha scritto che l'alto esponente russo "non può essere trasportato, e lo stesso Rogozhin rifiuta di essere evacuato fino a quando le condizioni degli altri feriti non si saranno stabilizzate". Anche le persone che lo accompagnavano hanno ricevuto ferite di varia gravità, "l'ex capo di Roscosmos è ricoverato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita".