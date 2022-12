Nuovo lancio di uova contro re Carlo: arrestato un giovane, arrabbiato con l'era coloniale

“Questo Paese è stato costruito con il sangue degli schiavi”, avrebbe gridato il ventenne che ha lanciato un uovo contro re Carlo III prima di essere arrestato da diversi poliziotti. Il sovrano non è stato colpito. Il giovane è stato successivamente rilasciato su cauzione. L'incidente è avvenuto nella città di Luton, dove il re era in visita e stava facendo una passeggiata nel centro. Mentre la polizia del Bedfordshire arrestava il ventenne, di cui non ha fornito le generalità, il re veniva allontanato dalla folla dal suo personale addetto alla sicurezza. Non è la prima volta che il monarca viene preso di mira da un uovo. Era successo un mese fa, a novembre, a York. In quel caso la polizia aveva arrestato il 23enne Patrick Thelwell.