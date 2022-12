Las Vegas, i Måneskin spaccano gli strumenti sul palco: “Non era previsto e forse abbiamo esagerato”

Polemiche sui social per quel gesto dei Måneskin a conclusione del tour negli Usa: scende il sipario e la nota band romana distrugge sul palco gli strumenti musicali. Un instrument destruction che i giornali del settore raccontano evocando gli ‘Who’, ma a cercare bene la lista di band rock e musicisti, ad aver spaccato bassi e chitarre, è piuttosto lunga.

Partiti da Seattle lo scorso ottobre e passati, tra le altre città, per San Francisco, Phoenix, Detroit, Boston, Philadelphia, New York, Miami e ancora in Canada a Toronto e Montreal, la nota band romana si è scusata con chi li ha accusati di “stupido esibizionismo” o di dare “uno schiaffo in faccia a chi non può permettersi uno strumento”.

“Questo non era affatto previsto e forse abbiamo un po' esagerato, ma ci è piaciuto”, hanno dichiarato. “Caos e distruzione a Las Vegas a parte, il nostro viaggio nordamericano - continua il post dei Måneskin - è appena finito e già ci manca tutto. Non potremmo essere più felici del tempo trascorso con voi e dell'amore che ci avete dimostrato. L'energia che avete portato a ogni singolo concerto ha reso questo tour semplicemente memorabile. Contando i giorni fino al nostro ritorno. Vi amiamo, grazie”.