Le previsioni del tempo per domenica 11 dicembre

Nord e Centro

Sulle regioni settentrionali sono in arrivo le prime schiarite a partire dal nord-ovest. Sulle regioni di nord est e sull’Emilia-Romagna il rischio di pioggia sarà a tratti ancora alto, specialmente in mattinata, e potrà esserci anche qualche isolato rovescio di grandine. Torna un po’ di neve sull’Appennino settentrionale, tra Emilia-Romagna e Toscana e i venti saranno da nord, generalmente deboli ma più sostenuti lungo le coste dell’alto Adriatico e sull’Appennino ligure. Le temperature sono in calo con minime sottozero. Al Centro Italia troveremo nubi sparse con qualche rovescio o isolato temporale soprattutto nelle zone più interne dell’area tirrenica, dove però il rischio di pioggia tenderà a diminuire già nel pomeriggio, quando le precipitazioni saranno invece più diffuse sulle Marche. In arrivo qualche nevicata anche sull’Appennino centrale, a quote più basse tra Marche e Umbria e un po’ più alte tra Abruzzo e Lazio. Vento forte e temperature in diminuzione.



Sud e Isole

In queste prime ore del mattino sono ancora possibili delle piogge intense sulle coste del basso versante tirrenico, ma con tempo in miglioramento. Solo nubi sparse invece per la Sardegna e probabilità di pioggia che aumenterà sulla Sicilia a fine giornata. Vento più freddo in arrivo e temperature in calo.