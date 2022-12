Le previsioni del tempo per domenica 25 dicembre

Nord e Centro

Sulle regioni settentrionali troveremo nubi basse e nebbie in Pianura Padana mentre il cielo sarà sereno e dominerà la giornata sulle zone alpine, sul Piemonte occidentale e Ponente ligure. Le nuvole potranno portare brevi sporadici piovaschi in corrispondenza delle Liguria di Levate e dell’Appennino più settentrionale. Temperature in aumento. Sulle regioni del Centro Italia nubi e nebbie caratterizzeranno il tempo in Toscana, su parte dell’Umbria e sul Lazio soprattutto durante le prime ore del giorno e in mattinata. Seguiranno ampie schiarite e il cielo sarà limpido sulle rimanenti regioni centrali. Temperature decisamente miti poco invernali.



Sud e Isole

Sulle regioni meridionali troveremo poche nubi e saranno confinate alle aree tirreniche di Campania e Calabria. Situazione decisamente diversa sul resto del Meridione e sulle isole maggiori dove il cielo sarà sereno per tutta la giornata. Temperature miti e massime che toccheranno i 20 gradi in Sicilia e Sardegna.