Le previsioni del tempo per domenica 4 dicembre

Nord e Centro

Nubi e piogge sulle regioni settentrionali con nevicate a quote di alta collina. Temperature fredde e in linea con le medie del periodo e massime stazionarie. Raffiche di tramontana sul Golfo Ligure.

La giornata inizia con maltempo e temporali al Centro Italia, meno intensi sulle coste adriatiche. Tempo che migliorerà nel corso della serata. Temperature miti e massime in lieve calo, soprattutto nelle zone interne.



Sud e Isole

Il tempo migliora sulle regioni meridionali e sulle Isole Maggiori. Deboli piogge persistono sulle regioni tirreniche e saranno possibili temporali sul Salento. Venti meridionali, più intensi sul basso Adriatico e sullo Ionio. Temperature miti.