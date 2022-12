Le previsioni del tempo per giovedì 15 dicembre

NORD E CENTRO

Nuova perturbazione in arrivo con precipitazioni moderate e diffuse, al Nord, specie dal pomeriggio, nevose a quote molto basse su Nordovest e Alpi, a tratti anche fino in pianura. Al Centro cielo molto nuvoloso con piogge e temporali dal pomeriggio, specie sulle regioni tirreniche, localmente anche molto intensi. Temperature in calo al Nord, in aumento al Centro.

SUD E ISOLE

Sulle regioni meridionali e sulla Sardegna al mattino cielo irregolarmente nuvoloso ma con locali schiarite su sud Puglia, su Calabria ionica e sulla Sicilia meridionale. Nel pomeriggio, peggioramento ad iniziare dalla Sardegna con temporali diffusi in estensione entro la notte alla Campania e al settore occidentale del Molise. Temperature in rialzo e comprese tra 17 e 22 gradi.