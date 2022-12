Le previsioni del tempo per martedì 13 dicembre

NORD E CENTRO

Al NORD molte nubi fin dal mattino su Piemonte, Valle d’Aosta ed ovest Lombardia con deboli nevicate anche in pianura, in trasferimento nel pomeriggio ad Emilia e Pavese, cielo sereno e clima rigido su Friuli Venezia Giulia, alto Veneto e Trentino Alto Adige. Clima rigido con venti moderati di Grecale, Bora su alto Adriatico. Al CENTRO cielo molto nuvoloso o coperto per l’intera giornata con piogge su tutte le regioni e neve in Appennino fino a quote collinari nelle prime ore del mattino e rapido innalzamento da metà mattina. Graduale attenuazione dei fenomeni in serata a partire da Toscana, Lazio e settore occidentale dell’Umbria.

SUD E ISOLE

Una nuova perturbazione raggiunge le nostre regioni meridionali e le Isole Maggiori. Ne conseguirà maltempo con precipitazioni frequenti a partire da Sardegna e versante Tirrenico peninsulare in estensione al resto del Sud. Acquazzoni e temporali che risulteranno più frequenti e consistenti su Sardegna, Sicilia, Campania e ovest Calabria, fenomeni fino a moderati altrove. Aria più fredda in ingresso da Nord favorirà un’ulteriore diminuzione delle temperature su Appennino Campano, Puglia, Basilicata e alta Calabria, massime in aumento sulla Sardegna, valori stabili altrove. Venti tesi occidentali sulle Isole, moderati da SE sulla Campania, da NO sulla Puglia salentina.