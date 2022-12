Le previsioni del tempo per martedì 20 dicembre

Al NORD tempo stabile con cielo sereno in montagna, nubi basse, foschie dense e banchi di nebbia notturni su Pianura Padana. La nuvolosità più compatta la ritroveremo in Liguria dove non si escludono deboli pioviggini. Venti deboli e mari poco mossi. Inversioni termiche con temperature in sensibile aumento sui rilievi, deboli gelate in pianura e nelle vallate.

Al CENTRO cielo sereno su Toscana e Lazio con banchi di nebbia nelle prime ore del mattino nelle conche interne e lungo il corso dei fiumi principali, cielo grigio per nubi basse su litorale marchigiano in temporanea estensione alla costa abruzzese e molisana, soleggiato nelle ore centrali della giornata. Temperature in aumento in Appennino.

SUD E ISOLE: un più deciso rinforzo di un campo di alta pressione garantirà una giornata stabile e poco nuvolosa su gran parte delle nostre regioni. Da segnalare soltanto maggiori addensamenti sui versanti meridionali della Sardegna e lungo le coste tirreniche peninsulari di Campania, Basilicata e Calabria, ma senza il rischio di piogge degne di nota. Più sole sul resto del Sud. Temperature senza variazioni di rilievo. Venti inizialmente moderati di Maestrale sul basso Adriatico ma in rapida attenuazione.