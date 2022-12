Le previsioni del tempo per martedì 27 dicembre 2022

NORD

L’alta pressione continua a garantire tempo stabile con forti inversioni termiche e temperature ben al di sopra della media del periodo soprattutto in montagna. Nubi basse, foschie e banchi di nebbia in Pianura Padana. Venti deboli e mari calmi o poco mossi.



CENTRO

Bel tempo in Appennino, cielo molto nuvoloso o coperto con foschie su vallate, litorali e pianure, deboli piogge su alta valle del Tevere, Versilia e Garfagnana. Clima umido e temperature sopra la media del periodo in particolare le minime. Scarsa la ventilazione e mari poco mossi.



SUD E ISOLE

Persistenza di un campo di alta pressione che continua a rinnovare un periodo all’insegna del tempo stabile anche se non sempre sereno al Sud e sulle Isole Maggiori. Da segnalare infatti la formazione di foschie dense, nebbie o nubi basse sulle pianure peninsulari, valli interne appenniniche e litorali, in parziale diradamento nelle ore pomeridiane. Temperature senza variazioni significative salvo una lieve diminuzione sulla Sardegna. Venti in prevalenza deboli variabili.