Le previsioni del tempo per mercoledì 14 dicembre

NORD E CENTRO: giornata grigia e fredda sulle regioni settentrionali, ma con tendenza al miglioramento ad iniziare dalle aree alpine e prealpine, in successiva estensione serale anche alla pianura padana. Al centro cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge o rovesci diffusi, possibili temporali su Sardegna e coste meridionali del Lazio, in graduale attenuazione, schiarite in serata. Venti moderati settentrionali ma in attenuazione e tendenti a divenire variabili. Temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi ma ancora freddi per il periodo.

SUD E ISOLE: Nuove estese nubi interesseranno la Sardegna già dalla notte e le regioni meridionali peninsulari nel corso della mattinata portando precipitazioni diffuse anche di moderata intensità e a carattere temporalesco, specie sulla Sardegna e sui settori tirrenici. Anche la Sicilia sarà interessata dalla perturbazione ma con fenomeni meno intensi e più localizzati. Le temperature torneranno ad aumentare.