Le previsioni del tempo per mercoledì 28 dicembre 2022

NORD E CENTRO

Cielo nuvoloso al Nord con foschie dense e nebbie nelle ore notturne e al primo mattino sulla Pianura Padana; isolati piovaschi su nord Piemonte, Levante Ligure e bassa Romagna. Sereno o poco nuvoloso sulle zone alpine col qualche velatura.Al Centro nubi compatte sulla toscana settentrionale con deboli piogge; nubi basse sulle restanti regioni, foschie dense o nebbie nelle zone interne, in diradamento nelle ore centrali.Venti deboli variabili, tendenti a disporsi da Sud a fine giornata. Temperature stazionarie o in lieve calo, fredde nelle zone interne di notte ma con zero termico a quote elevate.



SUD E ISOLE

Al Sud e sulle Isole ci aspettiamo cielo in prevalenza sereno con qualche nube sparsa sulle zone costiere. Queste nubi saranno perlopiù di tipo stratificato, non abbastanza consistenti da riuscire a portare fenomeni di rilievo. Le temperature registreranno diffuse diminuzioni riportandosi tendenzialmente tra i 10 gradi delle regioni adriatiche e i 20 gradi delle due isole maggiori.