Le previsioni del tempo per sabato 10 dicembre 2022

Nord e Centro

Sulle regioni settentrionali molto nuvoloso soprattutto su Triveneto ed Emilia-Romagna con piogge sparse e nevicate sulle Alpi orientali al di sopra dei mille metri di quota; tendenza a schiarite al Nordovest. Temperature in diminuzione. Sulle regioni centrali giornata perturbata con piogge diffuse anche di forte intensità, con locali temporali sul versante tirrenico. Temperature in diminuzione e venti a rotazione ciclonica.

Sud e Isole

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso al sud e sulle isole maggiori con piogge sparse, anche a carattere di rovescio e temporale, su Sardegna, Campania, Basilicata tirrenica e successivamente in Calabria. Temperature in lieve calo e valori massimi in genere compresi tra 16°C e 22°C. Venti moderati dai quadranti occidentali in progressivo rinforzo e con raffiche di burrasca sulla Sardegna.