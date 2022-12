Le previsioni del tempo per sabato 24 dicembre

NORD e CENTRO

Sulle regioni settentrionali cielo nuvoloso per nubi basse e nebbie localmente fitte in Val Padana e con qualche debole precipitazione sulle Alpi di confine, piovose anche oltre i 2000 metri. Temperature stazionarie. Sulle regioni centrali nuvoloso per nubi basse sui settori tirrenici, specie in alta Toscana, qui con qualche debole pioggia; cielo parzialmente nuvoloso invece sul versante adriatico. Temperature stazionarie o in lieve rialzo.



SUD E ISOLE

Al sud e sulle isole tempo stabile e prevalentemente asciutto con locali addensamenti nuvolosi sul versante tirrenico e sui settori occidentali della Sardegna. Maggiori schiarite lungo il versante adriatico. Temperature in lieve aumento e in genere comprese tra 16°C e 22°C. Venti deboli dai quadranti occidentali con rinforzi moderati sulla Sardegna.