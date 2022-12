Le previsioni del tempo per sabato 3 dicembre

Nord e Centro

Sulle regioni settentrionali cielo molto nuvoloso con piogge diffuse, a tratti anche intense a ridosso dei rilievi montuosi e con neve sulle Alpi sopra i 600-1.000 metri, ma a quote collinari sul Piemonte tra mattina e pomeriggio. Temperature in calo all’estremo Nordovest. Al Centro giornata molto nuvolosa ovunque con piogge diffuse e locali temporali, specie sul versante tirrenico. Temperature in lieve rialzo. Venti tesi meridionali.

Sud e Isole

Nuvolosità irregolare con rovesci e temporali in particolar modo sui settori ionici e sulla Sardegna orientale. Peggioramento in serata sulla Campania con temporali anche qui di forte intensità. Temperature stazionarie e in genere comprese tra 12°C e 18°C. Venti moderati dai quadranti meridionali con raffiche fino ad intensità di burrasca sulla Sicilia.