Le previsioni del tempo per sabato 31 dicembre

NORD e CENTRO

Al Nord molte nubi e qualche pioggia in Liguria, nebbie e nuvolosità bassa sulla Val Padana centro-orientale e maggiori schiarite sulle Alpi e all'estremo Nordovest; temperature in lieve aumento nei valori massimi. Al Centro nuvoloso per nubi basse e nebbie in sollevamento sulle regioni tirreniche e sulle alte Marche, tendenza ad ampie schiarite altrove; temperature stazionarie.



SUD e ISOLE

Alta pressione sub tropicale in rinforzo al sud e sulle isole maggiori dove la giornata di sabato trascorrerà prevalentemente soleggiata a parte un po’ di nuvolosità bassa e nebbie sul Salento, sul basso versante tirrenico e sulla Sardegna occidentale. Temperature stazionarie e miti, in genere comprese tra 15°C e 19°C. Venti deboli dai quadranti meridionali.