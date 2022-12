Le previsioni del tempo per venerdì 30 dicembre 2022

Nord e Centro

Giornata con cielo nuvoloso o molto nuvoloso su tutte le regioni del centro nord. Una blanda perturbazione porta deboli nevicate sulle Alpi di confine ma anche nuvolosità bassa e compatta in pianura, accompagnata da piogge sparse più probabili su Liguria di levante, Toscana alto Lazio Emilia Romagna e Triveneto. Possibilità ancora di trovare nebbie e foschie durante le ore più fredde della giornata. Ventilazione generalmente disposta da sud e mari tra mossi e poco mossi. Temperature senza particolari variazioni, ancora sopra alla media del periodo. Sulle pianure, previste al nord minime tra 4°C e 8°C e massime tra 8°C e 12°C, al centro minime tra 8°C e 12°C e massime tra 12°C e 16°C, con punte anche superiori lungo le coste.



Sud e Isole

Cielo irregolarmente nuvoloso su Sardegna, Campania e Molise con isolati piovaschi sulle zone nord e le aree costiere della Campania e i territori occidentali Sardi. Altrove sereno o poco nuvoloso. Temperature minime in lieve rialzo quasi ovunque; massime in leggero calo sulla Sardegna, stazionarie su Campania e ovest Molise, in lieve aumento sul resto del Sud. Le massime sulle principali località del sud si attesteranno tra i 14°C e i 17°C quasi ovunque, con picchi sino a 20°C sulle aree Tirreniche Siciliane, la Piana di Catania e le coste Tirreniche Sarde; massime comprese tra 12°C e 15°C, invece, si verificheranno su Campania, Basilicata e ovest Molise. I venti soffieranno quasi ovunque dai quadranti meridionali (sud e sud-ovest) deboli o localmente moderati rendendo mossi buona parte dei mari occidentali: si presenteranno poco mossi i settori orientali del Tirreno meridionale, lo Ionio, e le aree sottocosta del basso Adriatico.