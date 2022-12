Le previsioni del tempo per venerdì 9 dicembre

Nord e Centro

Maltempo diffuso sulle regioni settentrionali con piogge e temporali, neve su Alpi e Prealpi a partire dagli 800 metri, quota che per via della presenza di aria piuttosto fredda nei bassi strati si abbassa notevolmente su basso Piemonte, entroterra genovese e Appennino parmense, andando a toccare i 200 metri. Migliora in serata a partire da nord ovest mentre insisteranno le precipitazioni sul nord est. Anche al centro da segnalare maltempo, piogge e temporali sulla fascia tirrenica, meglio quella adriatica, quota neve oltre i 1800 m. Venti meridionali in intensificazione con conseguenti mari molto mossi e possibili mareggiate sulle coste esposte. Temperature pressoché invariate o al più in ulteriore lieve aumento nei valori notturni. Minime in larga parte comprese al nord tra 2 e 6 gradi, al centro tra 7 e 12 gradi. Le massime sulle regioni settentrionali si manterranno ben al di sotto dei 10 gradi, mentre saranno comprese tra i 12 ed 17 gradi sulle pianure delle regioni centrali.



Sud e Isole

La perturbazione che interessa il Centro-Nord Italia, lascerà quasi ai margini il Sud e le Isole. Essa infatti si limiterà a provocare qualche temporale su nord-ovest della Sardegna e piogge sparse su ovest Molise e sulla Campania, in particolare sulle sue zone settentrionali. Piogge, ma sporadiche, potrebbero interessare anche la Puglia. I venti meridionali moderati (con locali rinforzi) richiamati dalla perturbazione, oltre a rendere i mari mossi o molto mossi, provocheranno un generale rialzo delle temperature con picchi sino a 20°C, e oltre, su Sardegna, Sicilia Tirrenica e localmente sulla Calabria.