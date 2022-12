Le previsioni del tempo per sabato 17 dicembre

NORD e CENTRO

Sulle regioni settentrionali ancora molte nubi e piogge al Nordest con neve sulle Alpi orientali sopra gli 800-1000 metri; ampie schiarite invece al Nordovest ma con banchi di nebbia al primo mattino in Val Padana. Temperature in lieve aumento, specie nei valori massimi. Al Centro ancora instabile sul versante adriatico e in Umbria con possibili deboli piogge sparse; maggiori schiarite sulle regioni tirreniche. Temperature stazionarie.



SUD e ISOLE

Tempo variabile al sud e sulle isole maggiori con addensamenti nuvolosi più compatti sulla Sardegna occidentali, la Campania, la Basilicata tirrenica e il Molise dove non si escludono brevi ed isolati scrosci di pioggia. Temperature in lieve calo e valori massimi in genere compresi tra 16°C e 21°C. Venti in genere deboli dai quadranti occidentali.