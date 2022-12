Le previsioni meteo di giovedì 22 dicembre

NORD E CENTRO

Molte nubi basse al Nord, insieme a nebbie e foschie in Pianura Padana, sulla Liguria e sull’Alto Adriatico, ma senza fenomeni significativi. Peggiora dalla sera sulle Alpi Occidentali. Al Centro molte nubi con residue piogge al mattino, in miglioramento nel pomeriggio. Temperature in aumento al Nord, stazionarie sulle regioni centrali.

SUD E ISOLE

Al Sud e sulla Sardegna, irregolarmente nuvoloso nelle prime ore del giorno su tutte le regioni con schiarite su est Lucania e Puglia. Nel pomeriggio e in serata nubi in aumento su Campania, Lucania, ovest Calabria ed ovest Sicilia con brevi piovaschi. Poco nuvoloso altrove. Temperature stabili tra 12 e 18 gradi.