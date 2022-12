Le previsioni del tempo di giovedì 29 dicembre

NORD E CENTRO

Tempo in peggioramento a partire dal Nord Italia, per l’avvicinamento di una perturbazione atlantica, con molte nubi e delle piogge, più probabili e frequenti su Liguria e Lombardia, in spostamento verso est, soprattutto dalla sera. Al Centro molte nubi sulle regioni tirreniche, con piogge sulla Toscana e fenomeni più isolati altrove. Temperature in calo al Nord.



SUD E ISOLE

Sulle regioni meridionali e in Sardegna al mattino, nuvolosità a tratti intensa su Campania con qualche breve piovasco sulle aree costiere e Sardegna meridionale. Cielo sereno altrove. Nel pomeriggio addensamenti sui settori occidentali ma in assenza di precipitazioni. Temperature stazionarie.