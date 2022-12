Le previsioni del tempo per martedì 6 dicembre 2022

NORD E CENTRO

Al NORD tempo stabile e in prevalenza soleggiato su Alpi e Prealpi, nubi basse su zone di pianura con foschie dense in Val Padana e banchi di nebbia tra Piemonte e Lombardia, brevi piovaschi su Cesenate e Riminese. Inversione termica con temperature in aumento in montagna. Al CENTRO molte nubi fin dal mattino su Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Viterbese, con piogge più frequenti tra pomeriggio e sera, tempo migliore su resto del Lazio e in Molise con clima diurno decisamente gradevole. Venti moderati meridionali.

SUD e ISOLE

Correnti umide e miti sud-occidentali sospingeranno frequenti stratificazioni nuvolose sulle nostre regioni Meridionali e sulle Isole alternate a schiarite. Nubi che risulteranno più compatte su Sardegna e Sicilia ma senza fenomeni associati. Da segnalare nelle ore notturne e primo mattino la formazione di foschie dense o banchi di nebbia sulle valli interne appenniniche, Murge e Salento in graduale diradamento con il riscaldamento diurno. Temperature senza variazioni significative con valori superiori alle medie stagioni. Venti in prevalenza deboli, ancora a tratti moderati da Scirocco su Salento e Canale di Sicilia.