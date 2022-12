Le previsioni meteo di venerdì 16 dicembre

NORD E CENTRO

Sulle regioni settentrionali è previsto cielo ancora in prevalenza nuvoloso, specie sul Triveneto ed Emilia-Romagna con piogge intermittenti e quota neve intorno agli 800 metri. Parziali schiarite invece in arrivo ad Ovest. Temperature massime in aumento, comprese tra 6 e 11 gradi. Minime ancora molto rigide, sotto zero al nord ovest, poco sopra sulle pianure del nord est. Anche al centro previsto cielo nuvoloso con piogge diffuse e locali temporali a tratti forti, specie sulla fascia tirrenica, relativamente più riparato il versante adriatico. Temperature senza particolari variazioni, minime al primo mattino in larga parte comprese tra i 4 e i 10 gradi, massime tra 12 e 17 gradi. Ventilazione da sud moderata con conseguenti mari mossi o molto mossi.

SUD E ISOLE

Piogge e isolati temporali interesseranno la Sardegna occidentale e interna nonché, dal pomeriggio, Campania, Molise e nord Puglia; fenomeni isolati in serata anche su Basilicata, Cosentino e sul resto della Puglia. Altrove nubi sparse ma senza piogge. Temperature in aumento sul Sud Italia con massime localmente superiori ai 22° su Calabria e Sicilia.

I venti al mattino soffieranno ovunque dai quadranti meridionali; durante la giornata però, tenderanno a disporsi da ovest moderati con locali rinforzi sul mare e Canale di Sardegna e su Stretto di Sicilia che, di conseguenza, diventeranno molto mossi o localmente agitati.