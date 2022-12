Le previsioni del tempo per venerdì 2 dicembre

NORD e CENTRO

Sulle regioni settentrionali previsto cielo nuvoloso o molto nuvoloso con piogge sparse ed intermittenti in intensificazione dalla sera. Quota neve sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale tra gli 800 ed i 1000 metri. Anche sulle regioni centrali arriverà da ovest della nuvolosità con associate piogge su Toscana Umbria Lazio, in intensificazione ed estensione dalla sera, con anche la possibilità di temporali sulle coste Laziali. Quota neve intorno ai 1500 metri. Ventilazione generalmente disposta da sud est, con mari al più mossi, il tutto in un contesto di temperature piuttosto rigide, seppur in lieve aumento nei valori minimi. Al primo mattino previsti su pianure e colline valori in larga parte compresi tra 2 e 6 gradi, massime tra 8 e 12 gradi, raggiungono i 14/15° sul Lazio.

SUD E ISOLE

Piogge e isolati temporali interesseranno le coste orientali della Sardegna. Piogge sparse sono previste anche sul centro e nord della Campania, su ovest Molise e, più isolate, sulle aree Ioniche Calabresi e Siciliane e sud Sicilia. Temperature minime in rialzo sulla Sardegna, in calo al Sud; massime in lieve aumento ovunque, stazionarie solo su Sicilia e Calabria. Mari quasi ovunque inizialmente poco mossi o mossi; venti da sud e sud-est moderati, però, faranno diventare molto mossi durante la giornata i settori occidentali del mar Tirreno.