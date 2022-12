Le previsioni meteo di venerdì 23 dicembre

NORD e CENTRO

Neve sulle Alpi per via del transito di una perturbazione sul versante estero, a quote di alta montagna, sopra i 2000 metri. Sul resto del settentrione molte nebbie e foschie in pianura in parziale diradamento diurno e velature. Al centro molte nubi sul settore tirrenico, qualche schiarita in più invece sulle regioni adriatiche, in un contesto sostanzialmente asciutto salvo anche qui nebbie e foschie nelle ore più fredde. Ventilazione generalmente disposta da sud, porta temperature tutto sommato miti per il periodo, specie per il centro Italia. Al nord, minime tra 2 e 6 gradi, massime tra 6 e 10 gradi. Al centro, minime tra 6 e 10 gradi, massime intorno ai 15 gradi.

SUD E ISOLE

Parzialmente nuvoloso sulla Campania e sulle aree Tirreniche di Basilicata, Calabria e Sicilia, con possibilità di piovaschi sparsi sui litorali Tirrenici in particolare della Calabria meridionale e della Sicilia orientale. Altrove sereno o poco nuvoloso, con nubi un po’ più compatte ma solo al mattino sulla Sardegna. I venti soffieranno da ovest e nord-ovest moderati sui mari circostanti la Sardegna, sullo Stretto di Sicilia e sul Tirreno: in conseguenza di ciò tutti questi mari diventeranno molto mossi. Ventilazione debole, invece, sull’Adriatico, che sarà poco mosso, e sullo Ionio che invece si presenterà fra poco mosso e mosso. Temperature in rialzo ovunque, in particolare i valori massimi sulla Sardegna, dove si potrebbero toccare picchi di +20°C, su zone Adriatiche e Ioniche e sul sud della Sicilia, dove le temperature massime potrebbero raggiungere i +17/+19°C. Altrove le massime si attesteranno tra +13°C e +16°C