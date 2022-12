L'esercitazione dei soldati ucraini: puntano il fucile scivolando su una pozza gelata

Il ministero della Difesa di Kiev ha pubblicato sul suo account Twitter il video di alcuni soldati ucraini intenti in una singolare esercitazione: puntano il fucile mentre scivolano su una pozzanghera gelata. “Livello di difficoltà: 10 - si legge sul post del ministero - Non pensiamo che questo esercizio, che richiede molto addestramento, possa essere imitato dai marines di Gran Bretagna, Francia o USA! Come potrebbero mai avere uno stato d'animo come questo?!”.