"In questo momento gli schieramenti sono superati, i cittadini hanno bisogno di risposte concrete"

"In Lombardia il 37% non ha votato alle ultime elezioni perché non ha trovato risposte ai loro bisogni. E questo è anche il motivo per cui io ho scelto di candidarmi con una lista civica, che cerca di parlare, ascoltare e confrontarsi soprattutto con i territori, quello che è mancato da parte del centrodestra", ha detto Letizia Moratti intervistata da Lorenzo Lo Basso. La candidata ha parlato anche della tragedia di Ischia, della prevenzione del dissesto idrogeologico e del peso che avrà nel suo programma.