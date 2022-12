L'ex Ceo di FTX Bankman-Fried arrestato alle Bahamas

Sam Bankman-Fried, fondatore ed ex amministratore delegato di Ftx, azienda per lo scambio di criptovalute, finita in bancarotta, è stato arrestato dalle autorità delle Bahamas dopo che le forze dell’ordine statunitensi hanno sporto denuncia nei suoi confronti. Lo riferiscono i media statunitensi.

Il procuratore generale delle Bahamas Ryan Pinder ha affermato che gli Stati Uniti hanno presentato accuse penali non specificate contro Bankman-Fried e che “probabilmente chiederanno la sua estradizione”. Bankman-Fried avrebbe dovuto testimoniare domani davanti alla commissione per i servizi finanziari della Camera. “Le Bahamas e gli Stati Uniti hanno un interesse comune a ritenere responsabili tutti gli individui associati a Ftx che potrebbero aver tradito la fiducia pubblica e infranto la legge”, ha dichiarato il primo ministro delle Bahamas Philip Davis. Il mese scorso, Ftx e le sue affiliate hanno presentato istanza di fallimento e Bankman-Fried si è dimesso dal suo incarico di ad.