Lo Stromboli erutta e Ginostra si riempie di cenere: i tetti bianchi diventano grigio scuro

“Sono stati attimi di concitazione e paura durante il suono delle sirene. Il nostro pensiero è andato allo tsunami del 2002 e alla fragilità del costone roccioso di Ginostra. Allora le onde furono alte quasi 10 metri mentre in quest'ultima eruzione sono arrivate appena a 1,5 metri”, ha raccontato nei giorni scorsi Gianluca Giuffrè, uno degli abitanti di Stromboli. A Ginostra, che conta circa 40 residenti, l'emergenza secondo gli abitanti riguarderebbe la messa in sicurezza del costone: “lavori in corso”, che ancora stenterebbero a decollare. “Si parla della posa in opera di una rete e di qualche micropalo che sicuramente non riusciranno a fermare le frane. Abbiamo segnalato la questione più volte. Il crollo di parte del costone farebbe venire giù anche la strada principale del villaggio e finirebbe sull'approdo precludendoci ogni via di fuga - ha concluso”.