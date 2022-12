L'omelia di Papa Francesco: "Penso ai bambini divorati dalle guerre e dalle ingiustizie" - Video

In questo Natale 2022 la preoccupazione più grande del Papa è per una pace che fatica a farsi posto nel mondo. Guarda alla mangiatoia, dove ha scelto di nascere Gesù, e associa l'immagine alla "voracità nel consumare. Perché, mentre gli animali nella stalla consumano cibo, gli uomini nel mondo, affamati di potere e di denaro, consumano pure i loro vicini, i loro fratelli. Quante guerre!", ha commentato Papa Francesco. E il pensiero non può non andare all'Ucraina alla quale il Pontefice in questo anno che sta per finire ha dedicato decine e decine di appelli. Poi uno sguardo ai poveri: "Noi siamo chiamati a essere una Chiesa che adora Gesù povero e serve Gesù nei poveri" ricorda Papa Francesco. "Certo, non è facile lasciare il caldo tepore della mondanità per abbracciare la bellezza spoglia della grotta di Betlemme, ma ricordiamo che non è veramente Natale - avverte il Pontefice - senza i poveri. Senza di loro si festeggia il Natale, ma non quello di Gesù. Fratelli, sorelle, a Natale Dio è povero: rinasca la carità!". Infine l'invito ad essere concreti perché "concreto" è l'amore di Dio per l'umanità. "Lui, che si mette a nudo nella mangiatoia e si metterà a nudo sulla croce, ci chiede verità, di andare alla nuda realtà delle cose, di deporre ai piedi della mangiatoia scuse, giustificazioni e ipocrisie. Lui, che è stato teneramente avvolto in fasce da Maria, vuole che ci rivestiamo di amore. Dio non vuole apparenza, ma concretezza", ha proseguito il Papa. "Non lasciamo passare questo Natale - è l'appello di Francesco - senza fare qualcosa di buono", "nel suo nome facciamo rinascere un po' di speranza in chi l'ha smarrita".