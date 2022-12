Londra, il cavo si stacca e la giostra finisce sulla trave: 2 malcapitati illesi, ma potevano morire

La fionda si rompe all'improvviso e i due malcapitati rischiano di finire schiacciati. L'incidente è avvenuto ad Hyde Park Winter Wonderland, uno spazio divertimenti che ogni anno ricorre durante le feste natalizie londinesi. Tanta paura per la disavventura ma fortunatamente i due passeggeri ne sono usciti illesi, dopo essere rimasti sospesi a mezz'aria. La popolare attrazione, composta da una capsula in metallo e delle corde elastiche, si muove verso l'alto simulando, appunto, una fionda. Qualcosa, però, è andato storto: uno dei cavi ha ceduto sbilanciando la capsula, con i passeggeri a bordo, che si è schiantata contro la trave di supporto. Tragedia evitata, i due giovani non hanno riportato ferite.