Long Island allagata: squadre di soccorso in azione

Più di 200 milioni di persone - circa il 60% della popolazione degli Stati Uniti - venerdì erano sotto qualche forma di allerta. Il National Weather Service afferma che la sua mappa "mostra una diffusione di allerte tra le più estese di sempre". Più di 3.400 voli, in entrata o in uscita dagli Stati Uniti, sono stati cancellati e più di 458.000 abitazioni e aziende sono rimaste senza elettricità venerdì mattina.



Molte le richieste di aiuto nello Stato di New York. Queste immagini provengono da Long Island