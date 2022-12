Luna, il momento in cui la capsula Orion accende il motore per lasciare l'orbita lunare

Ci siamo: “È stata una missione fantastica, ma tutte le grandi cose devono finire”, sono state le parole del portavoce della Nasa Dan Huot. Un commento che anticipa il ritorno della capsula Orion sulla Terra. Il motore del veicolo spaziale è stato accesso e tenuto in moto per 1:45 minuti, giusto il tempo per garantire alla capsula di muoversi fuori dall'orbita retrograda distante (È chiamata così perché il veicolo si muove intorno alla Luna in direzione opposta a quella in cui la Luna si muove intorno alla Terra, ndr). Orion si appresta così a lasciare l'orbita lunare, ma prima dovrà passare di nuovo vicino alla Luna per una manovra di assistenza gravitazionale: il passaggio ravvicinato è previsto il 5 dicembre mentre l'ammaraggio nell'Oceano Pacifico l'11. Il rientro sulla Terra è una fase tutt'altro che semplice, considerando che tra gli obiettivi principali della missione Artemis 1 c'è il test sulla durata dello scudo termico di Orion mentre rientra nell'atmosfera terrestre a circa 39.400 km all'ora: molto più velocemente dei rientri dalla Stazione Spaziale Internazionale. Se la missione avrà successo, un volo Artemis II con equipaggio attorno alla Luna e ritorno potrebbe arrivare già nel 2024, seguito entro pochi anni dal primo sbarco lunare di astronauti, uno dei quali una donna, con Artemis III. Si prevede, inoltre, che l'invio di astronauti su Marte richiederà almeno un altro decennio e mezzo.