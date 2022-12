L'uomo che canta nella metro di Kyiv durante l'attacco missilistico

Questa mattina un altro violento attacco missilistico si è abbattuto su Kyiv e gli abitanti sono tornati a rifugiarsi nelle stazioni della metropolitana. Un triste déja vu dall’inizio dell’aggressione russa . Mentre in superficie le sirene antiaeree tornavano a suonare, la gente ha atteso con calma sulle scale, sui vagoni dei treni fermi e lungo i binari.

In una stazione un uomo ha iniziato a cantare coinvolgendo le persone intorno che lo hanno filmato con i cellulari anche mentre improvvisava una danza con una donna. Un modo per sollevare il morale scacciando la paura e l’inquietudine del pericolo incombente in superficie. A un certo punto una delle persone presenti grida: “Slava Ukraïni!” il saluto diventato simbolo della resistenza ucraina.

Le corse della metropolitana di Kyiv sono state sospese questa mattina a causa della pioggia di missili che ha investito la capitale. Quaranta secondo le autorità ucraine. Ad annunciarlo è stato il sindaco Vitali Klitschko, su Telegram: ''Il traffico della metropolitana è momentaneamente sospeso su tutte le diramazioni. Le stazioni della metropolitana funzionano come rifugi. L'allerta aerea continua! Per favore, restate nei rifugi!".

Il sindaco ha aggiunto che anche la fornitura idrica a causa dell’attacco: “A causa dei danni all'infrastruttura energetica, ci sono interruzioni nell'erogazione dell'acqua in tutte le zone della capitale".

L'esercito russo ha lanciato una raffica di razzi su diverse zone del Paese, il secondo attacco di questo genere in pochi giorni. A Kharkiv e Poltava ci sono stati blackout mentre a Kryvyi Rih due persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite.