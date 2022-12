Manovra, Licia Ronzulli (Fi): "Dà l'indirizzo politico per l'Italia del futuro" - Video

"È una manovra che frena innanzitutto il caro energia e che dà un indirizzo politico preciso per costruire l'Italia del futuro. Con una maggiore attenzione ai fragili, ai giovani, ai pensionati, ai lavoratori". Questa l'opinione di Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia in Senato, ai microfoni del Tg3 nel giorno in cui Palazzo Madama discute la legge di Bilancio 2023, approvata dalla camera sabato scorso con 197 voti a favore, 129 contrari e due astenuti.