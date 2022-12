Mariupol oggi, sembra Hiroshima: il paesaggio spettrale vicino al mare, la città in macerie

Secondo fonte ucraina: “Ecco come appare l'apocalisse oggi. Il suo nome è Mariupol”. Il consigliere del sindaco di Mariupol, Pyotr Andryushchenko, ha diffuso in rete i filmati dal distretto della Rive Gauche della città “distrutto dagli invasori”. “E' stato demolito al momento solo il 20% del previsto: una città una volta fiorente, trasformata in rovine”.

La città è stata annessa con il discusso referendum di Putin alcuni mesi fa.

Pochi giorni fa le autorità russe avrebbero inviato un gruppo di agenti anti sommossa da San Pietroburgo, con l'obiettivo di fermare un'ondata di proteste contro l'amministrazione filo-russa. Lo riportava proprio il primo cittadino, Andryushchenko, secondo cui "unità antisommossa stanno già pattugliando le strade della città di fronte a "proteste di massa".