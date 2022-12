Mattarella: "Ristabilire una pace giusta, è questo il mio auspicio per il futuro"

Il tema delle tensioni internazionali e della guerra in Ucraina è stato al centro delle riflessioni e dei pensieri del capo dello Stato in occasione dei saluti di Natale e di fine anno al corpo diplomatico: “Il ristabilimento di una pace giusta è il mio auspicio per il futuro perché solo attraverso la pace l'umanità potrà guardare al suo progresso. A questo obiettivo dobbiamo lavorare tutti, le diplomazie di tutti i Paesi sono chiamate a un impegno comune” ha precisato Mattarella.