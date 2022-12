Medico colpito con l'accetta dopo l'incidente d'auto. Testimone: “Non smetteva di perdere sangue”

Colpito alla testa con un'accetta un medico nel parcheggio del Policlinico San Donato. L'uomo, un pregiudicato di 62 anni, datosi alla fuga dopo il fatto, è stato trovato e fermato dai Carabinieri a Rozzano, mentre saliva a bordo della sua auto. Nel corso della perquisizione a casa dell'aggressore, reo confesso, in una cantina, i militari hanno rinvenuto la scure utilizzata come arma del delitto. L'aggressore è stato condotto nel carcere di San Vittore. La vittima, un medico di 76 anni, è ricoverato all'ospedale San Raffaele, in coma farmacologico, in gravissime condizioni. Un gesto di una violenza inaudita, un ferimento motivato solo da un diverbio a seguito di un incidente stradale avvenuto nel parcheggio del Policlinico San Donato, alle porte di Milano.