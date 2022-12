Messico, entra in Senato vestita da tirannosauro per protestare contro la riforma del presidente

La senatrice Xóchitl Gálvez Ruiz non è passata inosservata: durante la sessione al Senato si è presentata vestita da Tyrannosaurus rex per protestare contro la proposta di riforma elettorale avanzata dal presidente del Messico, Andrés Manuel López Obrador. In mano un cartello con la frase “Piano giurassico”. Secondo Gálvez se la riforma sarà approvata “non ci saranno votazioni affidabili” con un possibile crollo del sistema, come quello avvenuto nel 1988, quando Carlos Salinas de Gortari superò alle elezioni Cuauhtémoc Cárdenas. All'epoca ci furono dei brogli, ammessi soltanto anni dopo (Durante lo spoglio Cárdenas era in leggero vantaggio su Salinas e dopo un improvviso shutdown del sistema informatico di conteggio dei voti, Salinas risultava vincitore con un margine di oltre il 20%, ndr). La protesta, piuttosto vistosa, non è piaciuta alla maggioranza. Il Presidente del Senato del Messico, Alejandro Armenta, ha chiesto di far uscire la senatrice: “L'Aula non è un centro di intrattenimento”.