Messinese, idrovore in azione allagamento nella zona del Messinese

Decine di squadre di organizzazioni di volontariato della Protezione civile regionale dotate di pompe idrovore e materiali e mezzi, provenienti da Palermo, Caltanissetta, Enna e Catania, sono in azione a Barcellona e le zone alluvionate in provincia di Messina, zona peloritana e tirrenica, per aiutare quelle popolazioni che stamattina si sono svegliate con cantine e garage allagati.

Le idrovore della Protezione Civile pompano senza sosta l'acqua che si è raccolta all'interno di un area condominiale a Barcellona Pozzo di Gotto.